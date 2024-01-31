برلماني يُحرِّك دعوى ضد وزارة المالية لعدم تسليمها زيادات أسعار النفط للمحافظات المنتجة (وثائق)

شفق نيوز/ صرّح عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم الأربعاء، برفع دعوى صدى وزارة المالية لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لمخالفتها قانون الموازنة في منح زيادات أسعار النفط الى المحافظات المنتجة.

وقال سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أقمت دعوى على وزارة المالية لدى المحكمة الإتحادية لعدم تنفيذها المادة(2/أولاً/5/ب) التي تضمنت في حال ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارا فإن 30%؜ من الزيادة تذهب لصالح المحافظات المنتجة للنفط".

وأوضح أن الزيادة للعام 2023 كانت ثلاثة مليارات دولار بواقع (مليارا دولار لصالح محافظة البصرة، ومليار دولار لكل من ميسان وذي قار و واسط وبغداد وكركوك ونينوى).

وتنشر وكالة شفق نيوز نص الدعوى المقامة ضد وزارة المالية: