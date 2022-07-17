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برلماني يوجه اتهامات لـ"الفياض وابو فدك" بقتل وتغييب المحتجين ويهاجم هيئة الحشد

Category: سیاسة

Date: 2022-07-17T10:39:53+0000
برلماني يوجه اتهامات لـ"الفياض وابو فدك" بقتل وتغييب المحتجين ويهاجم هيئة الحشد

شفق نيوز/ وجه النائب المستقل سجاد سالم، يوم الأحد، اتهامات لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة "ابو فدك" المحمداوي بقتل وتغييب المحتجين خلال أحداث "تشرين".

وقال سالم في تغريدة بعنوان "السلاح خارج إطار الدولة"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الدفاع عن تضحيات المتطوعين في المعركة ضد الارهاب يلزمه أولاً قيادات غير متورطة في الفساد وسفك الدم. وكل إصلاح في العراق وسلام واستقرار يجب أن يمر أولاً على موضوعة الفصائل والسرايا وهيئة الحشد، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها لا شريك لها في ذلك".

وتساءل، "كيف نثق بقيادات مثل أبو فدك والفياض؟"، مضيفاً ان "هذه الأسماء متهمة من المجتمع العراقي ونوجه لها اتهاما مباشرا بقتل المحتجين وتغييب بعضهم وممارسة الإبعاد القسري لآخرين فضلاً عن اضعافهم الدولة ومؤسساتها ومساهمتهم المباشرة في حماية الفاسدين".

وتابع سالم ان "هيئة الحشد الشعبي بصريح العبارة هي ذراع مسلح للأحزاب الإسلامية جميعاً. هي العقدة الآن وجذر المشكلة التي باستمرار وضعها الحالي لن يشهد مجتمعنا مستقبلاً نظام ديمقراطي واستقرار أو حتى انتخابات!".

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