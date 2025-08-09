برلماني يهدد بتقدم طلب لطرد السفير البريطاني من العراق

شفق نيوز - بغداد

هدد عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، يوم السبت، بتقديم طلب الى وزارة الخارجية يقضي بطرد السفير البريطاني لدى بغداد عرفان صديق بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية وحديثه عن قضايا تخص الشأن الداخلي العراقي من بينها رأيه في انتفاء الحاجة الى وجود قوات الحشد الشعبي بعد هزيمة تنظيم داعش.

وكتب الخزعلي في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، قائلا إن "السفير البريطاني عرفان صديق باكستاني الأصل اختصاصه فتنة في كل الدول التي كان فيها سفير".

وأضاف أن صديق عمل "سفيرا في اذربيجان 2015_2018 وحدثت نزاعات بين ايران واذربيجان، وعمل سفيرا في إيران حدثت تظاهرات واتهم فيها، وحاليا في العراق عليه أن يلتزم بحدوده ولا يتدخل في الشأن العراقي والا نقدم طلب لطرده من العراق".