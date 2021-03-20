برلماني يهاجم الكاظمي والحلبوسي إزاء اعتقال الصميدعي: من يخاف الإنتقاد لا يستحق قيادة بلد

شفق نيوز/ انتقد عضو مجلس النواب احمد مدلول الجربا يوم السبت بشدة رئيس الحكومة الإتحادية مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي على خلفية اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.

وقال الجربا في بيان اليوم، "لحد الان لانعلم ماهي الأسباب الحقيقية وراء اعتقال ابراهيم الصميدعي".

وأردف قائلا "إذا كان اعتقاله كما سمعنا من وراء انتقاده لرئيسي الوزراء والبرلمان على گروبات الواتساب ، فأنا أقول إن الرئيس الذي يتخوف من الانتقاد البناء على الواتساب وعلى الفيس بوك لايستحق ان يقود بلدا او يدعي بالزعامة".

وكان أحد أفراد أُسرة المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي قد أفاد في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، باعتقال الأخير من قبل قوة أمنية من داخل منزله في منطقة الحارثية في العاصمة بغداد.

والصميدعي محلل سياسي ومحامٍ وصحفي عراقي، وهو عضو مركز الرافدين للحوار، و شغل منصب مدير تحرير جريدة الزمان، كما كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.

وكشفت مذكرة قبض صادرة رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية، سبب اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.

ووفقا للمذكرة المذيلة بتوقيع القاضي محمد سلمان محمد والصادرة بتاريخ 16 - 3 - 2021 فإن التهمة الموجهة إلى الصميدعي هي "إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفقا للمادة 226 عقوبات".

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية).

والصميدعي يظهر على قنوات التلفزة الفضائية بصفة محلل سياسي وقد وجه في الأوانة الأخيرة انتقادات لاذعة لأداء الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.