برلماني ينسحب من كتلة الخنجر

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي، يوم الأربعاء، الانسحاب من كتلة "السيادة" برئاسة خميس الخنجر والعمل بشكل مستقل.

وقال البيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أعلن انسحابي من كتلة السيادة والعمل بشكل مستقل لأثبت مصداقيتي في القول والوعد والعمل لخدمة اهلي العراقيين بشكل عام وأبناء محافظة ديالى بشكل خاص".

وأضاف "فبعد تحذيرات سابقة اعلنتها بالانسحاب من الكتلة جرّاء عدم الإهتمام بمعاناة أهلنا وما يحتاجونه من الخدمات وهو أبسط حقوقهم علينا في العيش الكريم، وبعد كل تلك الإخفاقات والوعود الكاذبة".

وتابع البياتي بالقول "قررت الإنسحاب الفوري من كتلة السيادة عبر هذا البيان، وسأحمل معاناة اهلي في محافظة ديالى بكل أمانة ولن يهدأ لي بال إلا بتحقيقها وبالسرعة الممكنة".