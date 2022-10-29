برلماني يكشف عن تعهدات قطعها السوداني بشأن الايزيديين وسنجار

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب محما خليل، يوم السبت، عن تعهدات أطلقها رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني تخص الايزيديين وسنجار، مطالبا إياه بتنفيذها.

وطالب خليل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السوداني بـ"تطبيق برنامجه الحكومي عملياً، وألّا ينسى الفقراء والأقليات، وخاصة الأقلية الدينية الايزيدية، وأن يكون لها تمثيل في مؤسسات الدولة العراقية، وتطبيق اتفاقية سنجار الموقعة بين حكومتي الإقليم والمركز وتحت إشراف أممي".

وتابع: "الحكومات السابقة لم تنصف الايزيديين الذين تعرضوا للإبادة والقتل والسلب والتهجير والسبي، بل ساهمت بإبادتهم من حيث تعلم أو لا تعلم، وبمعاناتهم وضياع حقوقهم"، مخاطباً السوداني بالقول: "ننتظر منك إزالة كل رواسب الماضي".

وأوضح خليل، أن السوداني وعد بـ"الحفاظ على حقوق سنجار وإعمارها وإنهاء ملف النازحين من خلال تهيئة أرضية مناسبة لعودتهم إليها، وكذلك تطبيق اتفاقية سنجار وزيارتها وتعيين ٢٥٠٠ شرطي من أهالي القضاء".