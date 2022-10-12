برلماني يكشف أسباب تأخر تثبيت 100 الف موظف عقد في وزارة عراقية

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد، الأربعاء، أسباب تأخر تثبيت عقود وزارة الكهرباء على الملاك الدائم، منوها إلى أن إجراءات تثبيتهم ستنتهي في الشهر الجاري.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز، "نحن نتابع إجراءات تثبيت عقود الشركات الممولة ذاتيا مع وزارة المالية"، مبينا أن "هناك إشكالية مالية و حسابية هي من أخرت تثبيت عقود وزارة الكهرباء والبالغ عددهم أكثر من 100 ألف عقد".

وأضاف ان "وزارة الكهرباء في آخر كتاب أرسلته إلى المالية وفرت التخصيص المالي من أبواب وتركت أبواب أخرى"، مردفا بالقول ان "وزارة المالية تفاجأت بأن وزارة الكهرباء لم تصفر التخصيص المالي للعقود، على اعتبار انه سيتم تثبيتهم على الملاك الدائم".

وبين عواد، أنه "لا يوجد أي مبرر لوجود هذه المبالغ وهذا يعطي انطباعا لوزارة المالية بأن هناك نية لوزارة الكهرباء بعد ان يتم تثبيت العقود على الملاك فإنها ستقوم بتعيين عقود جديدة وفق التخصيص المالي المتبقي".

وتابع، بالقول ان "وزارة المالية طلبت من وزارة الكهرباء تصفير مبالغ العقود من موازنات الشركات في وزارة الكهرباء"، لافتا إلى ان "وزارة المالية ستقوم بتثبيت اكثر من 100 ألف عقد خلال الشهر الجاري بعد إجابة وزارة الكهرباء على كتاب المالية وتصفير موازنة الشركات".

خاطبت وزارة الكهرباء العراقية، في شهر حزيران الماضي مجلس النواب، بشأن تثبيت موظفي العقود بالوزارة على الملاك الدائم.

وأبلغ مصدر في حينها وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الكهرباء أرسلت كتابا إلى مجلس النواب يتضمن عدد الموظفين العقود في الوزارة وفق جداول، حيث يبلغ عددهم 100 الف و583 موظف عقد".

وأضاف المصدر، أن "الموظفين العقود في الوزارة يتقاضون 636 مليارا و8 ملايين دينار سنويا، وفي حال تم تثبيت هؤلاء العقود على الملاك الدائم فإنه رواتبهم ستصبح 685 مليارا و611 مليون دينار سنوياً.

وبين المصدر، أن "فرق الرواتب للموظفين العقود بعد أن يصبحوا على الملاك هو 50 مليار دينار سنوياً بالنسبة لخزينة الدولة".

ولفت إلى أن "إرسال كتاب من وزارة الكهرباء إلى مجلس النواب، هو لغرض دراسة الوضع المالي والإداري للعقود وتثبيتهم على الملاك الدائم".