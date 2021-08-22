برلماني يكشف تفاصيل اختطاف مدنيين وقتل أحدهم في بابل ويوجه رسالة للكاظمي

شفق نيوز/ كشف النائب عادل خميس المحلاوي الدليمي، يوم الأحد، عن قيام "مجاميع مسلحة" باختطاف مدنيين وقتل احدهم في قضاء المسيب شمالي بابل.

وقال المحلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "قبل يومين قامت مجاميع مسلحة معروفة الانتماء بخطف عدد من شباب عشيرة الجنابيين في منطقة الحامية في قضاء المسيب شمال بابل جهارا نهاراً وأمام انظار القوات الامنية وبعد ساعات عثر على جثة احدهم الشهيد سعد صباح هاشم محمد ضاحي الجنابي وعليه اثار تعذيب وطعنات سكاكين".

واضاف، "نطالب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية واتخاذ اجراءات رادعة مثيلة بالتي اتخذها بحق قتلة مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير الخفاجي قبل ايام وكشف الجناة للرأي العام لان الدم العراقي واحد ولكي يثق المواطن بإجراءات الدولة وتكون عملية ردع للخارجين على القانون وحفظ هيبة الدولة وكما نطالب بتغيير بعض القيادات الامنية في محافظة بابل التي اثبتت فشلها في حفظ الامن خلال الاعوام الماضية واستبدالها باخرى كفوءة ومهنية".

وتابع، أن "المدنيين في شمالي بابل يتعرضون الى عمليات قتل وتهجير وخطف منظمة من قبل مجاميع مسلحة جهارا نهارا خلال الاعوام الماضية وهي موثقة دون محاسبة القتلة الذين قاموا بتلك الجرائم".