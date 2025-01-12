برلماني يكشف أبرز التعديلات على قانون أسس تعادل الشهادات

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل ناظم الشبلي، يوم الأحد، عن التعديلات التي أجريت بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، من بينها ما يخص "الدول المانحة" وفترة إقامة الطالب فيها.

وقال الشبلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقد مع أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية، بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، وأجريت بعض التعديلات على القانون، ومنها كانت لغوية".

وأضاف أن "من بين التعديلات هو شرط تسمية الدولة المانحة وأصبح بلد الدراسة، ما يتيح للجميع الدراسة وليس مثل السابق"، مبينا أن "التعديل تضمن فقرة الإقامة، حيث ستكون للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة، وتكون فقرة إقامة الماجستير تسعة أشهر يحق للطالب استثمار 60 يوما للاستراحة".

وتابع "كما تم تعريف السنة الدراسية والتقويمية"، موضحا أن "القانون سيكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي".