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برلماني يقود حملة لإقالة الحلبوسي رداً على "تصرفه" ضد خشان

Category: سیاسة

Date: 2022-05-13T13:56:11+0000
برلماني يقود حملة لإقالة الحلبوسي رداً على "تصرفه" ضد خشان

شفق نيوز / أعلن نائب مستقل، يوم الجمعة، البدء بحملة جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب "تصرفه" ضد النائب باسم خشان وحفاظا على ممارسة العمل النيابي.

وقال النائب هادي السلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نعلن البدء بحملة جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووفقاً للبيان، فان سبب الحملة "هو رد على التصرف غير الدستوري لرئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) المتخذ ضد النائب المستقل (باسم خشان) وحفاظا على ممارسة العمل النيابي واستقلال النائب".

وانتشر مقطع فيديو لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال جلسة توزيع اللجان النيابية، وهو يرفض وضع النائب المستقل باسم خشان في أي لجنة نيابية لحين الاعتذار منه بسبب ما يعده الحلبوسي "تهجماً عليه، فيما طرح "رفض خشان" للتصويت داخل البرلمان واعلن الموافقة النيابية عليه بعد ثوان قليلة.

وكان النائب باسم خشان رفض وفي اكثر من مرة رئاسة الحلبوسي لجلسات البرلمان ورفع دعاوى قضائية بهذا الِشان، فيما دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الى اقالة الحلبوسي بسبب "مخالفاته النيابية والمالية"، مشترطاً تقديم استقالته بالمقابل ان كانت معلوماته غير موثوقة.

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