برلماني يقرع ناقوس الخطر بشأن تراجع تصدير النفط العراقي وتأثيره على الموازنة والرواتب

شفق نيوز/ صرَّح النائب عامر عبدالجبار اسماعيل، يوم الأربعاء، بأن معدل سعر برميل النفط العراقي بلغ لعام 2022 ما يقرب من 95.5 دولاراً، ومعدل تصديره حوالي 3.320 ملايين برميل يوميا (عدا الاقليم)، وأن السعر الحالي للبرميل حوالي 77 دولاراً اي بفارق 18.5 دولار للبرميل الواحد عن معدل سعر العام الماضي.

وقال عبد الجبار في بيان اليوم، إن توقعات المختصين تشير إلى انخفاض الاسعار التصديرية لعام 2023. وهذا مايثير المخاوف لامكانية اعتماد الحكومة سعر تخميني مبالغ فيه ودون دراسة واقعية ومستفيضة حيث خمَّنت سعر البرميل بمبلغ يتراوح من 65 الى 70 دولاراً، مبينا أن هذا ما لا ينسجم مع الاجراءات الحكومية بتوسيع قواعدها الوظيفية عبر زيادة التعيينات، دون ان يرافق ذلك تفعيل واقعي ومخطط له لرفع نسب الايرادات غير النفطية.

ولمنع مواجهة الحكومة لعجز إضافي غير مخطط له، دعا النائب عامر عبدالجبار الى اعتماد سعر تخميني يتراوح ما بين 55 و 60 دولاراً للبرميل الواحد، مع ضرورة النظر بالية تسعير النفط العراقي وفقاً لمعادلة وطنية دون الاتكال على تسعيرة دولة اخرى كما يحصل الان .

وختم عبد الجبار تصريحه بدعوة الحكومة العراقية للتركيز على تفعيل الايرادات غير النفطية ومعالجة الهدر الاقتصادي غير المنظور عبر تأسيس فريق عمل تطبيقي لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.

كما حذر عبد الجبار من قرع جرس الانذار لمخاطر محتملة قد تهدد استقرار البلد او استمرار الحكومة اذا ما انخفض سعر النفط دون 55 دولاراً لكل برميل وعجز الحكومة عن تسديد الرواتب والتزامات القروض المستحقة على العراق.