برلماني يقدمُّ مقترحاً غريباً لتضمينه في قانون أعلى سلطة قضائية في العراق

شفق نيوز/ اقترح عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان يوم الأربعاء تمثل شيوخ عشائر من المكونات الرئيسية الثلاثة في العراق وهم الشيعة، والكورد، والسُنّة في قانون المحكمة الإتحادية.

وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "اقترح على البرلمان ان يضيف الى المحكمة الاتحادية ثلاثة شيوخ عشائر يمثل أحدهم عشائر الجنوب، وآخر يمثل عشائر الغربية والثالث يمثل العشائر الكوردية".

وأضاف متهكماً أن "التخصص في القانون لم يعد شرطا للعضوية في أعلى هيئة قضائية".

وأشار خشان إلى أن "توزيع فقهاء الشريعة الأعضاء في المحكمة الاتحادية على أساس طائفي وإثني يخالف أحكام المادة (١٤) والمادة (١٦) من الدستور".

وفشل مجلس النواب، في جلسة عقدها منتصف الأسبوع الجاري، في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، جراء خلافات دائرة بشأن ثلاث مواد، فيما نجح بالتصويت على تمرير ثلاث مواد من مشروع القانون وهي: 8 و10 و21.

وصوّت البرلمان، الخميس الماضي، على أغلب مواد قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد آخر العقبات التي تقف بوجه إجراء الانتخابات المبكرة، المقرر أن تجرى بعد سبعة أشهر، وأجل التصويت على 6 مواد خلافية.

وقانون المحكمة الاتحادية يُعد من أبرز القوانين الخلافية بين الكتل السياسية للمكونات الرئيسة في العراق، وقد أخفق البرلمان خلال الدورات التشريعية الماضية في إقراره.

والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، ويشترط اكتمال نصابها حين إصدار أي قرار منها.

وتتولى المحكمة بشكل رئيسي فض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، فضلاً عن تفسير بنود القوانين المختلف عليها والمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري كل أربع سنوات في العراق وينبثق عنها البرلمان والحكومة.