سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قريبا .. وصول الوجبة الرابعة من أسر داعش من سوريا لنينوى

Category: سیاسة

Date: 2021-12-26T08:32:43+0000
قريبا .. وصول الوجبة الرابعة من أسر داعش من سوريا لنينوى

شفق نيوز/ من المقرر أن تصل يوم الخميس المقبل وجبة جديدة لأُسر عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى محافظة نينوى، وفقا لعضو مجلس النواب السابق شيروان الدوبرداني

وقال الدوبرداني في بيان اليوم إن، مركز تأهيل (مخيم الجدعة ) سيستقبل الوجبة الرابعة من أسر داعش .

وأضاف أن هذه الوجبة من المؤمل ان تصل يوم الخميس القادم من مخيم الهول السوري.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت في نهاية شهر آيار الماضي عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.

related

نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة

Date: 2021-05-06 11:08:06
نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة

مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية

Date: 2019-11-19 18:09:45
مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية

نينوى تطلب استضافة المنتخب الهولندي لكرة القدم وامستردام تطلق تعهداً بمجالين

Date: 2021-02-23 09:15:59
نينوى تطلب استضافة المنتخب الهولندي لكرة القدم وامستردام تطلق تعهداً بمجالين

مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى

Date: 2021-08-16 11:46:46
مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى

برلماني عراقي يتحدث عن إسقاط تهم الارهاب عن دواعش بوساطة سياسية

Date: 2020-09-19 12:14:48
برلماني عراقي يتحدث عن إسقاط تهم الارهاب عن دواعش بوساطة سياسية

تركيا تتوعد بـ"الرد بالمثل" على هجوم بعشيقة في العراق

Date: 2021-04-15 11:14:56
تركيا تتوعد بـ"الرد بالمثل" على هجوم بعشيقة في العراق

ابتزازات تهدد نزاهة الانتخابات.. السلاح يتربع على مقاعد نينوى

Date: 2021-09-10 20:27:35
ابتزازات تهدد نزاهة الانتخابات.. السلاح يتربع على مقاعد نينوى

الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

Date: 2020-10-26 17:16:31
الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى