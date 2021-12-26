قريبا .. وصول الوجبة الرابعة من أسر داعش من سوريا لنينوى

شفق نيوز/ من المقرر أن تصل يوم الخميس المقبل وجبة جديدة لأُسر عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى محافظة نينوى، وفقا لعضو مجلس النواب السابق شيروان الدوبرداني

وقال الدوبرداني في بيان اليوم إن، مركز تأهيل (مخيم الجدعة ) سيستقبل الوجبة الرابعة من أسر داعش .

وأضاف أن هذه الوجبة من المؤمل ان تصل يوم الخميس القادم من مخيم الهول السوري.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت في نهاية شهر آيار الماضي عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.