برلماني يعلق على نشر فيديو الإسرائيلية المختطفة: المقاومة في العراق كذبة

شفق نيوز/ وصف النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، المقاومة في العراق بأنها "كذبة" وتم كشفها بعد أحداث غزة، وذلك تعليقاً على نشر فيديو للباحثة الإسرائيلية المختطفة.

وقال سالم، لوكالة شفق نيوز، ان "ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق هي كذبة"، معتبراً أن "أحداث غزة كشفت وأكدت أنه لا توجد مقاومة إسلامية في العراق، ولا يوجد شيء اسمه مقاومة في العراق".

وأضاف قائلا، أن "هذه المليشيات تعيش حالة من الإهانة والجبن والتخاذل، فلا يوجد لها أي رد حقيقي وبرنامج واقعي بخصوص القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "المليشيات كمحاولة لهروبها من واقعها المخزي، جاءت من جديد الى تشويه سمعة ثورة تشرين من خلال نشر مقطع فيديو للإسرائيلية المختطفة في العراق، ومحاولة ربط تشرين في المؤامرة الخارجية، وهذه المليشيات منذ سنوات تعمل على صرف الأموال الطائلة والسلاح من أجل تشويه سمعة تشرين، وما نشر يعبر عن واقعهم المخزي وجبنهم تجاه ما يجري في فلسطين".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عراقية تابعة لمجموعات مسلحة شيعية، مقطع فيديو للأكاديمية الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق، إليزابيث تسوركوف.

وقد اعترفت تسوركوف، عبر المقطع الذي تحدثت فيه باللغة العبرية، بأنها كانت تعمل لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا، وقالت أيضاً أنها "عملت في العراق على مسألة إثارة الخلافات عن طريق تنظيم المظاهرات من أجل إثارة نزاع شيعي - شيعي داخل العراق".