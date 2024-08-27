برلماني يعلق عضويته بلجنته النيابية بسبب شبهات فساد بتشغيل العاملين في الحقول النفطية

شفق نيوز/ أعلن النائب الشيخ ضرغام المالكي، يوم الثلاثاء، تعليق عضويته في لجنة النفط والغاز النيابية حتى إشعار آخر بسبب شبهات فساد بشأن حول تشغيل العاملين العراقيين في حقول النفط.

وعزا المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى مجلس النواب، سبب تعليق عضويته في اللجنة إلى عدم استجابتها لطلب قدمه باستضافة رؤساء الهيئات والحقول النفطية للتحقيق بآلية تشغيل العمالة المعتمد في الحقول النفطية والتي تشوبها "شبهات فساد كثيرة".

وقال المالكي "طالبنا اللجنة خلال ثلاثة اسابيع باستضافة المشتبه بهم من رؤساء الهيئات والحقول بما يخص تلك المشاكل، والتي لدينا معلومات تشير إلى أنها هذه الهيئة تقوم بتشغيل المواطنين بالمحسوبية أو بيع الوظائف، لكن دون استجابة".