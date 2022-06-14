المالكي يقرر الطعن بإستقالة نواب الكتلة الصدرية أمام المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلن عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، يوم الثلاثاء، عزمه الطعن بالإستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية أمام المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق.

وقال المالكي في بيان اليوم "سوف اقوم بالطعن امام المحكمة الاتحادية باستقالات الاخوة في الكتلة الصدرية لغرض إعادتهم الى العملية السياسية لخدمة العراق وشعبه الصابر".

ووجه الصدر، يوم الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.