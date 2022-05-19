برلماني يطرح مطالب بصرية أبرزها "شرط المتظاهرين" للتصويت على الأمن الغذائي

شفق نيوز / طالب نائب عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، بحسم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحسم موضوع البترودولار الخاص بالمحافظة، فيما اشترط تضمين مطالب متظاهري المحافظة في قانون الامن الغذائي للتصويت عليه.

وقال النائب المستقل عن محافظة البصرة علاء الحيدري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل شفق نيوز" نطالب الجهات المعنية بحسم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".

وأضاف الحيدري انه "تمت مفاتحة وزارة الخارجية لاستدعاء سفير الكويت وتقديم مذكرة احتجاج بسبب الانتهاكات ضد الصيادين العراقيين".

كما طالب الحيدري بـ"ايقاف ما يسمى مشروع الاستثمار للمحطات الكهربائية من قبل شركة كار لوجود مخالفات قانونية صريحة، وتفعيل الاتفاقية الصينية ومشروع الحرير اسوة بدول العالم".

وأكد النائب عن البصرة "الوقوف مع مطالب المتظاهرين في المحافظة وتضمينها في الموازنة وقانون الامن الغذائي ومنهم خريجو كليات العلوم الذين يتظاهرون منذ ثلاث سنوات للمطالبة بالتعيين بالإضافة إلى أصحاب العقود والاجور اليومية"، مبينا انه "خلافاً لهذا لن نصوت على قانون الدعم الطارئ أو الموازنة".

كما طالب عضو مجلس النواب بـ"حسم موضوع البترو دولار خصوصا بعد تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بخصوص ارجاع تلك الاموال للمحافظة".

وتشكو محافظة البصرة برياً من نقص كبير في البنية التحتية رغم انها تمثل جزاءً كبيراً من اقتصاد العراق المبني على الجانب النفطي، كما انها تشهد وعلى غرار محافظات أخرى مظاهرات مستمرة للمطالبة بالتعيينات او التثبيت على الملاك الدائم، في حين تشهد بحرياً مضايقات مستمرة لصياديها تصل في بعض الأحيان الى حد الاعتقال من الجانبين الإيراني والكويتي.