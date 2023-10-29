برلماني يطالب رئاستي الجمهورية والوزراء بتوضيح إجراءاتهما بشأن قرار إخراج القوات الأجنبية

شفق نيوز/ طالب رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير العدل خالد شواني ببيان إجراءاتهم القانونية المتخذة بشأن قرار مجلس النواب العراقي رقم (18) لسنة 2020 المتعلق بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

ودعا الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "توضيح اسباب عدم نشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية".

وأرفق الساعدي نص القرار المرسل من مجلس النواب إلى رئيسي الجمهورية والوزراء و وزير العدل، بحسب البيان.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير من العام 2020 على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.