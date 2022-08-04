برلماني يصف "موقعة الماعز" بالجريمة النكراء ويطالب الكاظمي بالتدخل

شفق نيوز/ أدان النائب عن تحالف "عزم"، محمود حسين القيسي، يوم الخميس، اعتداء دورية من الجيش العراقي على مدنيين في قضاء أبو غريب، ما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة خمسة آخرين حالة بعضهم خطرة.

وقال القيسي عقب زيارته للمصابين في مستشفى اليرموك ببغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد سنوات من الأمن والاستقرار؛ عاشها قضاء أبو غريب بفضل تضحيات جسيمة قدمتها القوات الأمنية ومواطنو المنطقة؛ للأسف شهد القضاء جريمة نكراء تمثلت باعتداء ضابط برفقة جنوده على مواطنين عزّل أبرياء، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح خمسة آخرين حالة بعضهم خطرة".

وشدد على ان "هذه الجريمة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، خاصة وان العلاقة التي تربط أهالي القضاء بالقوات الأمنية وثيقة وراسخة، ولم يتعكر صفوها خلال السنوات الأخيرة".

واعتبر القيسي أن "ما جرى اليوم يوجب على الجهات الأمنية أن تقوم بواجبها في حماية أرواح الأبرياء والضرب على يد المجرمين؛ أيّا كانت انتماءاتهم، وأن تقدمهم إلى محاكمة عادلة؛ ينتصف فيها ذوو الضحايا ممن قتل ابنهم دون وجه حق".

ودعا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى "سرعة التحرك ومحاولة تطويق المشكلة والإشراف على التحقيق بنفسه ومحاسبة الضابط والجنود عاجلًا وتسليمه للقضاء".

ومساء يوم أمس الأربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين نتيجة نزاع بين أفراد عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء ابو غريب، مبيناً أن النزاع وقع نتيجة خلافات على حيوان ماعز.

ولاحقاً أفصح مصدر أمني آخر، عن تفاصيل جديدة بخصوص النزاع الذي اندلع بسبب الماعز، مشيراً الى ان قوة أمنية قتلت وأصابت 7 اشخاص في قضاء ابو غريب غربي بغداد.

واوضح لوكالة شفق نيوز، أن الماعز اقترب من احد ابراج المراقبة لنقطة تفتيش في قضاء ابو غريب حيث قام احد الضباط بالرمي على الحيوان وقتل شخصاً بالقرب منه.

وأضاف ان "عشيرة المقتول قامت بالتجمع والرد على البرج، وتم فتح النار من قبل القوة الموجودة بالبرج واصابة 6 أشخاص من عشيرة المقتول".

وعلى خلفية ذلك، أمر وزير الدفاع جمعة عناد، بتوقيف القوة التي اطلقت النار وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وفق القانون.