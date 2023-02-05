برلماني يشن هجوماً على رئاسة مجلس النواب والأحزاب الحاكمة ويحمّلهما "إرباك" الجلسات

شفق نيوز/ هاجم النائب المستقل هادي السلامي، الأحد، رئاسة مجلس النواب والأحزاب الحاكمة التي قال إنها تسيطر على البرلمان.

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشاكل تتعلق بهيئة رئاسة مجلس النواب بسبب عدم الالتزام بالنظام الداخلي"، مشيرا إلى "التأخير في مسألة استضافة واستجواب الوزراء والمسؤولين في الحكومة، إضافة إلى رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف أن "الأحزاب الحاكمة هي من تسيطر على مجلس النواب، وان رئيس المجلس ونوابه هم من يضعوا جدول الأعمال وفق الارادة السياسية".

وتابع السلامي، "نحن كنواب مستقلون ومعارضة برلمانية نرفض هذه الاجراءات وعدم إدارة جلسات المجلس بشكل صحيح"، مشيرا إلى إن "هناك أخطاء وخربطة في إدارة الجلسات تتحملها رئاسة البرلمان".