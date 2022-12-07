برلماني يشكو وزيرة المالية: لا تسمح لنا بدخول الوزارة (وثائق)

شفق نيوز/ قدم عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، شكوى الى رئاسة المجلس بحق وزيرة المالية طيف سامي، متهما إياها بعدم السماح له بدخول مبنى الوزارة، فيما وجه رئيس المجلس محمد الحلبوسي "باتخاذ الإجراءات المناسبة".

وقال النائب احمد مجيد الشوماني في شكوى تقدم بها إلى رئاسة مجلس النواب، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، وجاء فيها "نرجو تفضلكم بالموافقة على قبول الشكوى المقدمة من قبلنا بحق وزارة المالية متمثلة بالوزيرة لعدم السماح بدخولنا ومتابعة مستحقات شرائح مظلومة كوننا ممثلين عن الشعب العراقي"، مبيناً "اننا لم نكن نرغب بمقابلة الوزيرة بل متابعة قضايا بعض الفئات وموظفي الدولة في قسم الموازنة والمحاسبة".

وطلب النائب من رئاسة مجلس النواب، "اتخاذ الإجراءات القانونية مع الوزارة لمنع تكرار هذا الموقف".

من جانبه رد مدير مكتب نائب رئيس مجلس النواب فهد رسول الجاف، في كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، بأنه "استنادا الى المادة 61 من الدستور العراقي والمادة 27/ تاسعاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنه 2018 والشكوى الواردة من قبل النائب احمد حميد الشوماني، فقد وجه نائب رئيس المجلس، بأن تلتزم الوزارة وكافة دوائر الدولة باستقبال أعضاء مجلس النواب وتقديم كافة التسهيلات لأداء مهامها الرقابية والاطلاع على حسن السير وتطبيق احكام الدستور والقانون والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة، وبخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهة المخالفة.

كما طلب نائب رئيس المجلس من وزارة المالية، تزويده بأسباب عدم السماح لدخول النائب بناية الوزارة واتخاذ الإجراءات مع الجهة المقصرة.