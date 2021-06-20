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برلماني يستعبد "عودة الحياة" للبرلمان العراقي بعد التصويت على حل نفسه

Category: سیاسة

Date: 2021-06-20T12:03:34+0000
برلماني يستعبد "عودة الحياة" للبرلمان العراقي بعد التصويت على حل نفسه

شفق نيوز/ استبعد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الأحد، إعادة الحياة التشريعية إلى مجلس النواب بعد التصويت على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان صوت على حل نفسه، وهو بالحقيقة حل نفسه فعليا"، مردفا بالقول إن "هذا يسبب صعوبة باكتمال النصاب القانوني واستئناف الجلسات في الفترة المقبلة".

وأضاف "نستبعد اكتمال النصاب بجلسة الثلاثاء المقبل بسبب انشغال أغلب أعضاء البرلمان بالحملات والدعاية الانتخابية"، مشيرا إلى إن "جميع القوانين التي تحتوي على الخلافات والمشاكل السياسية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وصوت البرلمان العراقي في مطلع شهر نيسان/أبريل على حل نفسه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل أي قبل يومين من عملية الاقتراع.

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