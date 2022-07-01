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برلماني يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي والمحكمة الاتحادية تحدد موعد جلسة المرافعة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-01T10:06:51+0000
برلماني يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي والمحكمة الاتحادية تحدد موعد جلسة المرافعة

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، يوم الجمعة، دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة إنتهاك الدستور والحنث بالقسم.

وحددت المحكمة يوم 18 من شهر تموز الجاري موعداً لعقد جلسة للنظر بطلب إصدار حكم بإدانة المدعى عليه محمد ريكان الحلبوسي بالتهم الموجه إليه أعلاه من قبل المدعي باسم خزعل خشان.

وقال خشان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة الاتحادية العليا تبقى الضامن للحقوق الدستورية، وكل طرق حماية هذه الحقوق تؤدي الى هذه المحكمة، وآثاري مطبوعة على هذه الطرق منذ سنوات، لأني علقت كل آمالي على السلطة القضائية وعلى المحكمة الاتحادية.

وأضاف "لن أتخلف عن الطعن في أي قانون أو نظام أو قرار أو إجراء يتعارض مع الدستور، بغض النظر عن الجهة التي تستفيد من طعني أو تتضرر".

وكان خشان قد قدّم في الفترة السابقة طعونا في عدة قضايا وكسب بعضها وكان أبرزها إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية المرسل من حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى مجلس النواب العراقي.

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