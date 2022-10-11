برلماني يرجح أن تجتاز القوانين العراقية "الانسيكلوبيديا بريتانيكا" 

شفق نيوز/ رجح عضو في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن تجتاز القوانين التي سيشرعها المجلس خلال الفترة المقبلة موسوعة "الانسيكلوبيديا بريتانيكا".

وكتب باسم خشان، على حسابه الرسمي، في موقع فيسبوك، إن " ١٥ قانونا تمت قراءته خلال ثلاث جلسات"، مضيفا "على هذه الوتيرة سيشرع البرلمان اكثر من ألف قانون قبل نهاية الدورة الانتخابية".

وتابع قائلا "ستكون مجلدات القوانين العراقية أكبر من الانسيكلوبيديا بريتانيكا (الموسوعة البريطانية وتعد أشهر الموسوعات على مستوى العالم)"؛ مؤكدا "لدينا فائض في القوانين وعجز في تطبيقها".