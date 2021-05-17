برلماني يرجح استئناف جلسات مجلس النواب في هذا الموعد

شفق نيوز/ رجح النائب عن كتلة الفتح النيابية محمد البلداوي، الاثنين، استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية في الاسبوع المقبل لمناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة.

وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد انتهاء شهر رمضان وعطلة العيد، فإنه من المحتمل أن تحدد رئاسة مجلس النواب موعدا جديدا للاستئناف الجلسات الاعتيادية في الاسبوع المقبل".

وأضاف أن "الجلسات المقبلة ستشهد مناقشة وقراءة والتصويت على عدد من القوانين المهمة، بالإضافة إلى مناقشة إدانة التوغل التركي وانتهاك السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية".