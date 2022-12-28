برلماني يحمّلُ رئاسة البرلمان العراقي عدم عقد جلسة خاصة بارتفاع سعر الصرف الدولار

شفق نيوز/ حمّلَ النائب المستقل هادي السلامي، يوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب العراقي مسؤولية عدم عقد جلسة استثنائية لمناقشة أسباب وتداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل العملة المحلية في أسواق البلاد.

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب تم جمع 82 توقيعا من أعضاء المجلس لتقديم طلب إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".

وأضاف أن النواب متواجدون في المجلس بانتظار قرار هيئة الرئاسة بعقد جلسة استثناء على اعتبار ان الموضوع يتعلق بمصالح الشعب العراقي من غلاء المعيشة وصعوبة الحياة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية الطبية.

كما أشار السلامي إلى أن رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية عدم انعقاد جلسة لمناقشة تداعيات إرتفاع سعر صرف الدولار لعدم استجابتها على الرغم من مرور 48 ساعة على تقديم الطلب.

وطالب البرلماني رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية واستضافة محافظ البنك المركزي وكشف الحقائق لمعرفة أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير.

ووقع العشرات من البرلمانيين العراقيين على طلب عقد جلسة نيابية استثنائية لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار، وفق ما ذكره النائب رائد المالكي.

ويواصل سعر صرف الدولار منذ أيام الارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان وصعد هذا أمس الثلاثاء ليقترب من حاجز 160 الف دينار لفئة 100 دولار وهذا الصعود هو الأول من نوعه منذ العام 2003 ولغاية الآن.

وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.

وحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، البنك المركزي العراقي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية على السكان بهدف كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل العملة المحلية.