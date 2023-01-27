برلماني يتحدث عن "إبادة ممنهجة وتعذيباً وحرماناً" في "سجن الحوت" ويدعو السوداني للتدخل

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، يوم الجمعة، عن "عمليات ابادة ممنهجة وتعذيب وحرمان" في سجن "الحوت" بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

ودعا الدهلكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ووزير العدل خالد شواني الى "التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت بمحافظة الناصرية من عملية إبادة ممنهجة من خلال التعذيب وحرمان السجناء من أبسط مقومات الحياة".

وأضاف، "هناك العديد من المناشدات التي وصلت إلينا من ذوي عدد من السجناء في سجن الحوت يتحدثون فيها عن رغبة أبنائهم بالانتحار نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وغياب أبسط مقومات الحياة الانسانية من مياه شرب او طعام".

وتابع الدهلكي، ان "العراق عضو في منظمات حقوق الانسان الدولية وعليها التزامات اخلاقية وقانونية واجبة التنفيذ في الحفاظ على حقوق السجناء وكما هو معمول في جميع بروتوكولات التعامل مع السجناء في دول العالم، بالتالي فإن وصول هكذا شكاوى بحاجة الى متابعة وفتح تحقيق عاجل فيها خصوصا أن هنالك خوفاً لدى السجناء من تقديم شكاوى على الأشخاص الذين يمارسون تلك الأعمال البشعة تجاههم نتيجة الخوف من العقاب والانتقام".

واشار الى ان "هذا الملف ينبغي متابعته من اللجان المعنية داخل قبة البرلمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الملف لإيجاد معالجات حقيقية له، على اعتبار ان ما يجري هو جريمة انسانية تخالف جميع الاعراف السماوية والقوانين الوضعية في حال ثبت صحتها، ناهيك عن وجود العديد من السجناء داخل تلك السجون كانوا ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة ما يعني أن إعادة النظر في جميع تفاصيل ملف السجناء اصبح امرا ذا اولوية كبرى ينبغي التصدي له من جميع القوى السياسية الوطنية وخلال وقت لا يتعدى الستة أشهر كحد أقصى لحسمه بشكل نهائي".

وسجن الناصرية المركزي، أو ما يعرف باسم "سجن الحوت"، هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار في العراق، وتابع لوزارة العدل العراقية ويعد أكبر سجن في جنوب العراق افتتح في العام 2008.