برلماني ليبي: إعداد مشروع قانون بشأن فلسطين في اجتماعات البرلمان العربي ببغداد

شفق نيوز/ أكد النائب الليبي في البرلمان العربي عبد السلام نصية، يوم السبت، أن استضافة العراق لجلسات البرلمان العربي ستشكل رسالة قوية لتصدر العراق للمشهد مرة أخرى.

وقال نصية، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة فلسطين هي لجنة دائمة في البرلمان العربي، وأن من أهم أولويات البرلمان، هي القضية الفلسطينية، وتم إعداد مشروع قرار سيعرض على البرلمان العربي في الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل ".

ولفت إلى أن "مشروع قرار لجنة فلسطين يؤيد الخطة المصرية، ومقررات المحكمة الدولية، ويطالب الدول بالتزام بما أقرته المحكمة ورفض التجهيز بكل أنواعه وإيقاف إطلاق النار والعدوان الصهيوني على غزة".

وبين نصية، أن "جلسة يوم الاثنين للبرلمان العربي من بغداد، لها طابع خاص ورسالة قوية لاعادة العراق، لتصدر المشهد العربي واتخاذ القرارات قوية والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي".

وانطلقت، ظهر اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد اجتماعات البرلمان العربي والتي تستمر لأربعة أيام، وبمشاركة رفيعة.

ويستضيف مجلس النواب العراقي، اجتماعات جلسة البرلمان العربي ولجانه الدائمة التي تنطلق في بغداد للفترة من 19 ـ 20 نيسان/ أبريل الجاري، بحضور 60 ممثلا عن برلمانات الدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين محمد أحمد اليماحي في كلمة له خلال اجتماع اليوم، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البرلمان يستهل أعماله باجتماع مشترك بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي إيذانا ببدء اجتماعات البرلمان، ويليه عقد جلسة للجنة فلسطين، ثم تبدأ اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وهي أربع لجان"، مبينا أن "الفعاليات تختتم بعقد الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي في 21 من نيسان/أبريل الجاري".