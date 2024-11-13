برلماني لشفق نيوز: إرهابيون نفذوا مجازر يستلمون رواتب تقاعد من مؤسسة الشهداء

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة بابل أمير المعموري، يوم الأربعاء، عن حصول خمسة ارهابيين في محافظة بابل على رواتب تقاعدية من مؤسسة الشهداء.

وقال المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "هؤلاء الإرهابيين نفذوا الكثير من الجرائم الأرهابية في بابل والمحافظات الاخرى".

ولفت الى أن "هولاء الارهابيين يستلمون رواتب تقاعدية منذ عشر سنوات بعد ان صدرت لهم شهادة وفاة مزورة من مستشفى الفلوجة التعليمي في حينها"، مبيناً أن "احد الأطباء الذين اصدر لهم شهادة الوفاة هو من الإرهابيين ايضا".

واوضح المعموري أن "العمليات الارهابية التي قام بها الارهابيون الخمس] هي تفجير 8 سيارات مفخخة بناحية جبلة بمحافظة بابل من سنة 2004-2007، وتفجير عجلتين مفخختين استهدفتا الأسواق والحسينيات في منطقة الحصوة بمحافظة بابل".

وتابع، أن "الارهابيين ايضا قاموا بعمليات ارهابية في عدد من المحافظات من ضمنها تفجير عجلتين مفخختين في محافظة كربلاء خلال الزيارة الأربعينية سنة 2010 أدت إلى استشهاد الكثير من الزوار، إضافة إلى تفجير عجلتين مفخختين في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، إضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات اغتيال الشخصيات الدينية والعسكرية واكادميين ومسؤولين ومواطنين في محافظة بابل".

وتساءل المعموري، "كيف تم احتساب شهادات الوفاة لهؤلاء الارهابيين وادخال البيانات وإعطاء رواتب تقاعدية لعوائلهم"، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بتوجيه واعادة التدقيق بكافة شهادات الوفاة التي صدرت من المستشفيات التي عليها علامات استفهام".