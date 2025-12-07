برلماني: لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" تشطب حزب الله والحوثيين من قائمة الحظر

شفق نيوز - بغداد

صرّح عضو مجلس النواب العراقي مصطفى جبار سند، يوم الأحد، بأن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" قررت شطب حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية من قائمة الحظر.

وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن اللجنة اجتمعت، واتخذت قرارها الجديد، وشطبت حزب الله اللبناني والحوثيين من قائمة الحظر والتجميد، وسُيطبع القرار بعد دقائق (من وقت كتابة الخبر).

وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.

وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة حصراً.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق "عاجل" بشأن القرار، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى "محور المقاومة" في البلاد.

وأكد خبراء بالقانون، لوكالة شفق نيوز، قانونية تصحيح أي قرار ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لكنهم أوضحوا أن القرار الخاص بتصنيف "الحوثيين" وحزب الله كمنظمات إرهابية، هو جاء استنادا لتصنيف مجلس الأمن الدولي، الذي هو مُلزم دوليا.