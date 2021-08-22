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برلماني كويتي يشترط دعم العراق مقابل استرداد أموال سرقها نظام صدام

Category: سیاسة

Date: 2021-08-22T08:33:21+0000
برلماني كويتي يشترط دعم العراق مقابل استرداد أموال سرقها نظام صدام

شفق نيوز/ طالب النائب الكويتي، مبارك الحجرف، يوم الاحد، بعدم تقديم أي دعم أو استثمار للعراق ما لم يتم إعادة الأموال الكويتية التي استولى عليها النظام السابق عند غزو الكويت.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية، عن الحجرف قوله "يا رئيس الوزراء (الكويتي) وأنت تتباكى على العجز الاقتصادي، طالب رئيس الوزراء العراقي بأن يعيد الأموال الكويتية المهدورة في العراق من استثمارات التأمينات الاجتماعية والشركات الخاصة".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع لبحث العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار.

وكان النظام البعثي السابق قد غزا الكويت في شهر آب 1990، وقام بنهب الأموال والشركات الكويتية، وعلى إثر ذلك بدفع العراق منذ سنوات عدة تعويضات للكويت ما زال تسديدها مستمراً لغاية الآن.

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