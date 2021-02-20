سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلماني: كتل سياسية تحاول العودة لنظام الدائرة الإنتخابية الواحدة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-20T10:54:20+0000
برلماني: كتل سياسية تحاول العودة لنظام الدائرة الإنتخابية الواحدة

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي البديري، يوم السبت، عن محاولة بعض الكتل السياسية تعديل النظام الانتخابي والعودة للدائرة الواحدة.

وقال البديري لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الكتل السياسية المعارضة للنظام الانتخابي المتعدد الدوائر في كل محافظة، موقفها ثابت ولم يتغير وتحاول تعديل النظام والعودة للدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى المحافظة".

وأضاف إنه "مثل ما هناك كتل سياسية معارضة لنظام الدوائر المتعددة، توجد ايضا كتل سياسية مؤيدة للنظام الانتخابي واجراء انتخابات مجلس النواب وفق ما صوت عليه بالبرلمان".

related

تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

Date: 2020-09-23 05:00:30
تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

مفوضية حقوق الإنسان: إجبار الموظفين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية خرق فاضح

Date: 2021-01-27 18:41:21
مفوضية حقوق الإنسان: إجبار الموظفين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية خرق فاضح

التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

Date: 2020-11-13 19:01:37
التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

Date: 2020-07-24 16:37:35
الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

16 حزبا كوردستانيا يخوضون الانتخابات بقائمة واحدة بكركوك ويرسلون وفداً لأربيل

Date: 2021-01-12 13:19:57
16 حزبا كوردستانيا يخوضون الانتخابات بقائمة واحدة بكركوك ويرسلون وفداً لأربيل

إجراءات "صارمة" ومراقبة دولية "جدية" بانتظار الانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-12 17:30:52
إجراءات "صارمة" ومراقبة دولية "جدية" بانتظار الانتخابات المبكرة

الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-06 10:53:33
الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية

تحالف الصدر: غالبية الكتل تؤيد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمانية

Date: 2021-02-01 09:53:20
تحالف الصدر: غالبية الكتل تؤيد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمانية