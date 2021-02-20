برلماني: كتل سياسية تحاول العودة لنظام الدائرة الإنتخابية الواحدة

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي البديري، يوم السبت، عن محاولة بعض الكتل السياسية تعديل النظام الانتخابي والعودة للدائرة الواحدة.

وقال البديري لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الكتل السياسية المعارضة للنظام الانتخابي المتعدد الدوائر في كل محافظة، موقفها ثابت ولم يتغير وتحاول تعديل النظام والعودة للدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى المحافظة".

وأضاف إنه "مثل ما هناك كتل سياسية معارضة لنظام الدوائر المتعددة، توجد ايضا كتل سياسية مؤيدة للنظام الانتخابي واجراء انتخابات مجلس النواب وفق ما صوت عليه بالبرلمان".