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برلماني: قرار المحكمة الاتحادية الأخير أدان الحلبوسي ضمنا بالحنث باليمين

Category: سیاسة

Date: 2022-09-08T07:22:37+0000
برلماني: قرار المحكمة الاتحادية الأخير أدان الحلبوسي ضمنا بالحنث باليمين

شفق نيوز/ اعتبر عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، يوم الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير أدان ضمنا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتعليقه الجلسات التشريعية للمجلس.

وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير أدان، ضمنا، رئيس المجلس بالحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور لأنه علق جلسات المجلس بقرار فردي، وعطل عمله".

كانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد "تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليست من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي وذلك في ردها على دعوى التيار الصدري بهذا الصدد.

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية".

وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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