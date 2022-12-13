برلماني: قرار السوداني بمنح رؤساء الحكومات المحلية مهلة 6 أشهر للتقييم غير صائب

شفق نيوز/ وصف عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي، يوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منح رؤساء الحكومات المحلية في المحافظات مهلة 6 أشهر لتقييم بأنه "غير صائب".

وقال السلامي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "أغلب المديرين العامين والوزراء ووكلائهم والمحافظين هم متهمون بقضايا فساد مالي وإداري، وكان الأولى برئيس مجلس الوزراء الاعتماد على تقارير الرقابة المالية وتقارير دائرة الوقاية الصادرة من هيئة النزاهة قبل اتخاذ هذا القرار"، مردفا بالقول إن السوداني "كان بإمكانه الاعتماد على تقارير النزاهة للتقييم ولاسيما أن المديرين العامين مضت عليهم سنوات كثيرة في مناصبهم".

وأضاف أن الشعب العراقي ليس حقلاً للتجارب وقرار رئيس مجلس الوزراء غير صائب وغير صحيح لأن قسما من المحافظين مضى على وجودهم في مناصبهم أكثر من 10 سنوات".

وتابع السلامي بالقول، إن "مطلبنا ثابت هو تغيير محافظ النجف بسبب سوء خدمات وانتشار الفساد المالي و الاداري في مختلف دوائر الدولة البلدية والاستثمار والتخطيط العمراني والمحافظة والاعمار".