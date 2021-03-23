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برلماني عن التغيير: عودة وفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد لم يكن ضروريا

Category: سیاسة

Date: 2021-03-23T10:51:46+0000
برلماني عن التغيير: عودة وفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد لم يكن ضروريا

شفق نيوز/ رأى عضو برلمان كوردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح يوم الثلاثاء أنه لم يكن من الضروري عودة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واستئناف المفاوضات حول حصة الإقليم في الموازنة المالية للعام 2021.

وقال صالح في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي، إن "أعضاء مجلس النواب الكورد يفهمون جيدا لغة بعضهم لذا من الأفضل ان يشكلون لوبيا إذا كانت حكومة الإقليم لديها نية للاتفاق ومنح هذا الخيار لهؤلاء النواب".

وأوضح أنه "إذا كان الإقليم مستعدا لتسليم 250 الف برميل من النفط، ونصف الإيرادات الاتحادية فإنه من الممكن أن يبدأ النواب الكورد ومن الآن بتشكيل لوبي بهذا الصدد، والجميع سيدعمه".

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