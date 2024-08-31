برلماني: عصابات منظمة تستولي على أراضٍ للدولة في النجف بقوة السلاح

شفق نيوز/ صرّح عضو مجلس النواب عن محافظة النجف هادي السلامي، يوم السبت، بقيام عصابات منظمة بالاستياء على قطع أراضٍ عائدة للدولة العراقية داخل المحافظة بقوة السلاح.

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز، ان هناك عصابات منظمة قامت بالاستيلاء على عدد من قطع الأراضي وخصوصا في بادية النجف باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة دون معرفة نواياها.

وأضاف ان هذه العصابات قامت بحفر خنادق وإقامة السواتر الترابية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، مردفا بالقول إن: بعض منها قامت ببيع الأراضي على المواطنين وإلى اشخاص غرباء من خارج النجف، وللأسف هناك صمت كبير من قبل السلطات.

وأفاد السلامي، بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارتي الداخلية والدفاع ووزير الزراعة بخصوص ما يحدث في النجف، مشيرا الى انه، نتيجة ذلك وقعت خروقات امنية في الفترة الأخيرة.

هذا ولم يتسنَّ للوكالة التواصل مع السلطات الامنية والمحلية في محافظة النجف للتعليق على المعلومات التي ادلى بها النائب.