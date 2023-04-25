برلماني عراقي يهدد حكومة نينوى المحلية ويلّوح بورقة تصعيدية

شفق نيوز / أمهل النائب وعد القدو، الحكومة المحلية في نينوى، حتى مساء اليوم الثلاثاء، للعدول عن قرار تكليفها مدير ناحية بعشيقة غزوان الداوودي، وبخلافه سينفذ أنصاره من الشبك اعتصاماً مفتوحاً في مناطق سهل نينوى.

وكشفت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، عن "مساعٍ تقودها شخصيات من الحكومة المحلية، التقت بالقدو لتهدئة الأوضاع لكنه رفض جميع الوساطات والمساعي وما زال مصراً على رأيه بتغيير الداوودي".

وتحدث أحد المصادر، للوكالة، أن "الداوودي، تابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهو حاليا بحماية خمسة نواب مع حمايتهم في الناحية".

وأشار إلى أن "هذا الأمر أثار حفيظة أنصار القدو، وتصاعد الخلاف بين انصار النائب الشبكي، بعد تكليف محافظ نينوى عضو مجلس نينوى السابق وممثل كوتا الشبك في حينها غزوان الداوودي، مديراً لناحية بعشيقة، بعد رفض أنصاره.

والقدو المحسوب على الإطار التنسيقي الشيعي، يسعى لتكليف شخصية أخرى من الشبك، بحسب المصدر.