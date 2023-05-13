برلماني عراقي يرد على اتهامات لقادة إحدى الفصائل بـ"انتمائه لداعش" ويدعو السوداني لمحاسبته

شفق نيوز/ رد النائب عن محافظة واسط سجاد سالم، يوم السبت، على اتهامات أطلقها قائد بإحدى الفصائل الشيعية بـ"انتمائه لتنظيم داعش".

وقال سالم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين تصريحات أحد قادة الفصائل المسلحة والتي تضمنت تهديداً واضحاً وتجاوزاً لفظياً بحقنا واتهامات سخيفة بانتمائنا الى "داعش الارهابي"، ونطالب القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المدعو " ابو تراب التميمي " الذي يدعي انتمائهِ لجهاز امني عراقي ! وفي الوقت ذاته يتجاوز "مهامه" بتهديد عضو مجلس نواب عراقي منتخب من قبل الشعب ويمثل الارادة الشعبية".

واضاف ان "هذه التهديدات والاتهامات تأتي بعد تصريحاتنا في لقاء متلفز شددنا فيه على محاربة النهج الطائفي في البلد وتشخيص التجاوز على المال العام وظاهرة عسكرة المجتمع واستخدام السلاح والتي تعتبر حقوق كفلها الدستور العراقي للنائب لغرض ممارسة مهامهِ وواجباته".

وكان ابو تراب التميمي وهو إحدى قيادات منظمة بدر المنضوية في الحشد الشعبي قال في وقت سابق اليوم السبت، إن النائب سجاد سالم لم يصبح نائباً لولا الحشد الشعبي ولكان "واليا على واسط في تنظيم داعش".