برلماني عراقي يحرك دعوى قضائية ضد الرئيس السوري احمد الشرع

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، أنه قدم دعوى قضائية لدى الادعاء العام العراقي ضد الرئيس السوري الجديد احمد الشرع.

وقال الحيدري في تصريح فيديوي من مبنى مجلس القضاء الاعلى، إنه "قدم الشكوى بحق الارهابي الجولاني المدعو (أحمد الشرع)، ونحن مدعون بالحق الشخصي لشقيقه (الشهيد عماد الحيدري)، وكذلك نجل (الشهيد ابو تحسين الصالحي) لمشاركتهما بمعارك التحرير والدفاع عن الوطن والمقدمات".

وأضاف أن "الارهابي الجولاني كان ضمن تنظيمات داعش في الاراضي العراقية".

يأتي هذا في وقت تسلم فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأحد 27 من شهر نيسان/أبريل الجاري، دعوة رسمية من العراق لحضور فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، نهاية العام 2024، عن وجود أمر قبض صادر من القضاء العراقي بحق "أحمد الشرع" المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد جبهة تحرير الشام.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرع خلال وجوده في العراق عندما كان في تنظيم القاعدة، تم اعتقاله من الجانب الأمريكي بين عامي 2007 -2008، لكن بعدها تم الافراج عنه من قبل الأمريكيين أنفسهم، ولم يكن للجانب العراقي أي علاقة، كما لم يصدر عليه أي حكم من القضاء العراقي في وقتها".

وبينت المصادر: "لكن بعد اعتراف معتقلين بتهم إرهابية مختلفة على الجولاني، تم إصدار مذكرة قبض لاحقة بحقه قبل سنوات، من دون حكم قضائي".

ونفى في حينها الشرع ، أن يكون قد شارك سابقاً في المعارك بالعراق عندما انحرفت نحو الطائفية، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها آنذاك قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة.‎

وأوضح الشرع، أنه يعمل حالياً وفقاً للمصالح السورية العليا، مردفاً: "لا علاقة لنا حالياً بأي تنظيمات أو جهات خارجية".

يشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" التي عرفت سابقاً بجبهة النصرة كانت أعلنت انفصالها نهائياً عن القاعدة عام 2016، منذ ذلك الحين عمدت إلى تليين سياستها وتصرفاتها في إدلب، حيث كان لها الانتشار الأكبر والسلطة الأوسع.