برلماني عراقي يتحدث عن "اجتثاث طائفي" للسُنّة

شفق نيوز/ رأى عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، يوم السبت، وجود "صبغة طائفية" في تطبيق المساءلة والعدالة، فيما أشار إلى أن المكون السني يتعرض بشكل خاص دون غيره إلى قرارات الاجتثاث.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات هيئة المساءلة والعدالة أصبحت كالسكين في خاصرة العرب السنة في العراق".

وأضاف: "مع كل الأسف ورغم رفضي للحديث بهذه اللغة، ولكن في الحقيقة الاجتثاث لا يطبق إلا على العرب السنة".

وأشار إلى أن "قرارات المساءلة والعدالة شملت وزراء ونواب ومحافظين من السنة بسبب انتمائهم السابق لحزب البعث، فيما لم يتم التعامل بنفس المنطق مع أقرانهم من المكونات والطوائف الأخرى، وهو ما يؤكد وجود انتقائية في تطبيق المساءلة والعدالة".

وشدد الجبوري، على أن "بعض الذين شملهم الاجتثاث قاتلوا الإرهاب وأثبتوا وطنيتهم طيلة السنوات الماضية، ولكن تم اجتثاثهم قبل الانتخابات ومن بين هؤلاء محافظ نينوى السابق نجم الجبوري".