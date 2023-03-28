برلماني عراقي: الجانب الكويتي نأى بنفسه عن مسلسل "دفعة لندن"

شفق نيوز/ ذكر عضو مجلس النواب مصطفى جبار سند، يوم الثلاثاء، أن الجانب الكويتي اتصل بالجانب العراقي وأبلغه أن مسلسل "دفعة لندن" المثير للجدل لم يكن بموافقة الجهات المعنية في الكويت.

وقال سند في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه على إثر الكتاب المقدم من قبله والذي طلب فيه استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد بسبب الاساءة للعراقيين في مسلسل (دفعة لندن)، اتصل الجانب الكويتي بالجانب العراقي (وزير كويتي) و أوضح ان المسلسل لم يكن بموافقة الكويت وكان خارج الكويت وهو من انتاج مؤسسة اعلامية غير حكومية ولدولة أخرى، كما أن كاتبة المسلسل عليها أمر قبض من النيابة الكويتية، وأن المسلسل شارك فيه ممثلة عراقية وممثلات عرب وإيرانيون وغيرهم وبإمكان العراق ان يمنع ممثليه من التمثيل في العراق في حال كان لديه اعتراض على محتوى المسلسل .

وأضاف أن الجانب الكويتي أكد على دعمه وحبه للشعب العراقي، وان اغلب مواطني الكويت غير راضين على الاساءة التي تظهر سواء في المسلسلات او من شخصيات نشاز في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع سند إنه "تم اطلاعي على تفاصيل الموضوع ليتسنى لي سحب الطلب من عدمه".

وطالب سند، يوم الاحد، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق على خلفية مسلسل "دفعة لندن".

وأثار مسلسل "دفعة لندن" الذي بدأ عرضه أول أيام شهر رمضان، جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض أولى حلقات العمل الذي يتناول حياة مجموعة طلبة عرب التحقوا بجامعة في لندن مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وتعرَض العمل لانتقادات لاذعة من مدونين عراقيين، بسبب ما جاء في الحلقة من أحداث اعتبروها أنها "أحداث غير حقيقية وتزوير للواقع وتتضمن إساءة مباشرة للعراقيين".

واحتج العراقيون على بعض المشاهد واتهموا القائمين على العمل بالإساءة لهم من خلال هذه المشاهد، ومنها مشهد أظهر شابة عراقية تعمل خادمة لدى أخرى كويتية في لندن وتُتهم بالسرقة.

وشنَ المدونون هجوما ضد كاتبة المسلسل الكويتية هبة مشاري حمادة، في حين انتقد البعض مشاركة ممثلين عراقيين في هذا العمل، الذي ضم ممثلين من جنسيات عربية متعددة.

ويتحدث المسلسل، عن مجموعة من الطالبات يدرسن الطب في لندن، بينهم طالبة عراقية دورها يكون خادمة لطالبة كويتية مقابل دراهم معدودة، وتظهر الطالبة العراقية وكأن مهنتها الخدم بطبعها، وليس طالبة دكتوراه في الطب.