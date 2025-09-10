برلماني: إطلاق تسوركوف لا يبعد العراق عن الصراع في المنطقة

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، يوم الأربعاء، أن إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية المعقدة في الشرق الأوسط لا يرتبط بإطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف، بل يرتبط بالتطبيع مع اسرائيل، وهو مرفوض ومستحيل التحقيق.

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يقع في قلب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن فصله عن هذا الصراع بمجرد إطلاق سراح رهينة، بل بالتسليم للمشروع الأمريكي-الإسرائيلي الهادف إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط".

وأضاف أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الوسيلة الوحيدة التي قد تُبعد العراق عن الصراع، وهو مرفوض شعبياً وأخلاقياً، ومستحيل جملة وتفصيلاً، لأن النظام السياسي العراقي، إلى جانب القوانين النافذة، يجرّم التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".

وحول تأثير إطلاق سراح الرهينة على الوضع الداخلي، رأى الحسيني أن "الوضع في العراق شائك للغاية، في ظل منظومة سياسية فاسدة، أغلبها منفصلة عن القاعدة الشعبية، وتعاني من ضعف الاتزان في علاقاتها مع المحيطين الإقليمي والدولي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعرب، اليوم الأربعاء، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الدور الذي أده في تحرير المختطفة الإسرائيلية - الروسية لدى كتائب حزب الله في العراق اليزابيث تسوركوف.

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منشور له عبر "إكس "، على إطلاق سراح الرهينة إليزابيث تسوركوف، قائلاً، إنها "مواطنة إسرائيلية اختُطفت في العراق في آذار/مارس 2023".

وكان كل من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنا، مساء أمس الثلاثاء، إطلاق سراح تسوركوف، بعد نحو عامين من اختطافها في العاصمة بغداد.

وكانت تسوركوف قد سافرت إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تموز/ يوليو 2023 أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية آذار/ مارس 2023.

وفي مطلع تموز/ يوليو 2023، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".