برلماني: صندوق اعمار المناطق المحررة بديالى يتحكم فيه نائبان وأصبح دعاية سياسية

شفق نيوز/ وصف النائب عن ديالى احمد رحيم الموسوي، يوم الأحد، صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة بأنه "اداة ودعايات" سياسية لنواب محدودين.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "صندوق اعمار ديالى يسيطر عليه نائبين فقط ويتحكمان بتوزيع المشاريع حسب النفوذ والمصالح بعيدا عن الاحتياجات والأضرار والأهداف التي شُكّل لأجلها الصندوق".

وأضاف، أن "صندوق الإعمار في ديالى لم يحقق الأهداف والمهام المناطة به بسبب هيمنة سياسية وتسييس على حساب استحقاقات ديالى التي حولها الارهاب الى ركام وبنى تحتية منهارة الا ان المشاريع الحقيقية مازالت غائبة أو نسبية".

ودعا الموسوي الى "اعادة النظر بآليات عمل صندوق الاعمار وابعاده عن المصالح الحزبية والانتخابية وشمول مناطق ديالى المهمشة والمحرومة باستحقاقتها أسوة بالمحافظات الغربية والمحررة التي تعرضت لخراب ودمار الإرهاب".

وبين أن "صندوق اعمار العراق تم الاعلان عنه عام 2015 لاعمار المدن المحررة من عصابات داعش الا انه اصبح حبيس المصالح السياسية الفئوية".

يذكر أن صندوق الإعمار هو مشروع تشكل عام 2015 لادارة الأموال والتبرعات القادمة من الدول المانحة لمشاريع خدمية والبنى التحتية في المناطق التي تعرضت للحروب واحتلال تنظيم داعش.