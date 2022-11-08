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برلماني: صدور حكم الإعدام بحق العشرات من أبناء محافظة نينوى بوشاية المخبر السري

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T12:38:50+0000
برلماني: صدور حكم الإعدام بحق العشرات من أبناء محافظة نينوى بوشاية المخبر السري

شفق نيوز/ صرّح عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، يوم الثلاثاء، بأن العشرات من أبناء المحافظة قد صدرت بحقهم أحكام الإعدام إثر وشاية ما يُعرف بالمخبر السري

وقال العبد ربه لوكالة شفق نيوز، إنه "حصل على ملفات تخص عشرات المعتقلين من محافظة نينوى وقد تم حكمهم بالإعدام استناداً لشهادة المخبر السري فقط دون وجود أي أدلة تدينهم".

وأضاف أنه "سنباشر بالعمل على فتح تحقيق كبير بهذا الموضوع.

واعتمدت السلطات العراقية في عهد رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري كامل المالكي (2006 - 2014) على نظام المخبر السري خاصة في المناطق والمدن ذات الغالبية السنية التي كانت تنشط فيها التنظيمات المسلحة مثل القاعدة وداعش بهدف استحصال المعلومات الأمنية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينها القاضي مدحت المحمود قد اعترف في العام 2014 وبعد تشكيل الحكومة التي كان يرأسها رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بوجود قرابة 500 مخبر سري في العاصمة بغداد زودوا المحاكم بأخبار كاذبة.

ولا تتوفر أرقام رسمية بشأن المتهمين الذين يقبعون بالسجون العراقية على خلفية وشاية المخبر السري إلا أن منظمات وسياسيين وحقوقيين يتحدثون عن بضعة آلاف تم اعتقال معظمهم قبل اجتياح تنظيم داعش لمساحة تُقدر بثلثي مناطق ومدن البلاد في أواسط العام 2014.

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