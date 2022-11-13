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برلماني: رئيس هيئة النزاهة الجديد متهم بالفساد 

Category: سیاسة

Date: 2022-11-13T15:47:59+0000
برلماني: رئيس هيئة النزاهة الجديد متهم بالفساد 

شفق نيوز/ قال رئيس حركة "حقوق" النيابية النائب حسين مؤنس، يوم الأحد، أن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الجديد القاضي حيدر حنون زاير متهم سابقاً بقضايا فساد مالي واداري.

وذكر مؤنس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تبلغ فيه الحاجة لتطهير جسد الدولة العراقية من رجز الفاسدين وسراق المال العام، يتم إعادة من استبعد بتاريخ 22 آب 2016 بسبب تهم فساد مالي واداري بتكليفه رئيسا لهيئة النزاهة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2022".

واليوم الأحد، أنهى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه.

وثمن السوداني في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، جهود القاضي علاء الساعدي، وكلّف سيادته بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

وأكد السوداني، توجه حكومته واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري.

وقدمّ رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي، في وقت سابق من اليوم، استقالته من منصبه الى رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

 

 

 

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