سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلماني: حكومة الكاظمي الأفسد على الإطلاق

Category: سیاسة

Date: 2022-04-29T11:27:33+0000
برلماني: حكومة الكاظمي الأفسد على الإطلاق

شفق نيوز/ وصف عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، يوم الجمعة، الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها "الأفسد" من بين الحكومات التي توالت من بعد العام 2003.

وقال خشان في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "الاتفاقية الصينية جيدة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تعجز الدولة عن إنشائها، وتتولى الشركات الصينية انجازها، أما صفقة المدارس، فهي صفقة فاسدة، ولا تلتزم الشركات الصينية بأي شيء سوى تسديد حصص الفاسدين من الأرباح التي تحصل مقابل إحالة المدارس الى مقاولين عراقيين بنصف السعر".

وأضاف أنه "لم تتشكل حكومة أفسد من حكومة الكاظمي على الاطلاق".

وكانت أعلنت الحكومة العراقية قد اعلنت نهاية العام 2021 توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وفي 19 أيلول 2019، وقع العراق والصين 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات بين وفديهما في بكين، وبموجب ذلك فتح العراق حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.

related

الحكمة تكشف عن ضغوطات تمنع الكاظمي من فتح ملفات الفساد

Date: 2020-05-31 09:24:47
الحكمة تكشف عن ضغوطات تمنع الكاظمي من فتح ملفات الفساد

حكومة الكاظمي تتخذ 7 قرارات جديدة.. هذه نصها

Date: 2021-12-14 16:16:14
حكومة الكاظمي تتخذ 7 قرارات جديدة.. هذه نصها

الكاظمي يرفع شعار التحدي حتى لو تم التهديد بإسقاط حكومته

Date: 2021-06-24 19:57:19
الكاظمي يرفع شعار التحدي حتى لو تم التهديد بإسقاط حكومته

عبدالمهدي: كل مطالب المتظاهرين قابلة للتنفيذ

Date: 2019-11-20 16:58:26
عبدالمهدي: كل مطالب المتظاهرين قابلة للتنفيذ

خشان يرد على الصدر: لن اخضع لكَصكَصوصة الحنانة

Date: 2022-03-25 07:50:39
خشان يرد على الصدر: لن اخضع لكَصكَصوصة الحنانة

حكومة الكاظمي تتخذ 5 قرارات جديدة

Date: 2021-12-07 17:19:33
حكومة الكاظمي تتخذ 5 قرارات جديدة

حكومة الكاظمي تعلّق على مساعي تغيير سعر الدولار

Date: 2021-03-23 19:35:21
حكومة الكاظمي تعلّق على مساعي تغيير سعر الدولار

طارق الهاشمي يدعو لتمديد العمل لحكومة الكاظمي مع إطلاق حوار وطني

Date: 2022-04-22 06:59:52
طارق الهاشمي يدعو لتمديد العمل لحكومة الكاظمي مع إطلاق حوار وطني