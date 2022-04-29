برلماني: حكومة الكاظمي الأفسد على الإطلاق

شفق نيوز/ وصف عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، يوم الجمعة، الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها "الأفسد" من بين الحكومات التي توالت من بعد العام 2003.

وقال خشان في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "الاتفاقية الصينية جيدة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تعجز الدولة عن إنشائها، وتتولى الشركات الصينية انجازها، أما صفقة المدارس، فهي صفقة فاسدة، ولا تلتزم الشركات الصينية بأي شيء سوى تسديد حصص الفاسدين من الأرباح التي تحصل مقابل إحالة المدارس الى مقاولين عراقيين بنصف السعر".

وأضاف أنه "لم تتشكل حكومة أفسد من حكومة الكاظمي على الاطلاق".

وكانت أعلنت الحكومة العراقية قد اعلنت نهاية العام 2021 توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وفي 19 أيلول 2019، وقع العراق والصين 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات بين وفديهما في بكين، وبموجب ذلك فتح العراق حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.