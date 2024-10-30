برلماني: حائط صد سياسي يمنع استجواب وزراء حكومة السوداني

شفق نيوز/ أكد النائب المستقل حميد الشبلاوي، يوم الأربعاء، أن التدخلات السياسية تُعطّل استجواب وزراء حكومة محمد شياع السوداني في البرلمان.

وقال الشبلاوي، لوكالة شفق نيوز إن "التدخلات السياسية أثرت بشكل كبير على استجواب الوزراء في مجلس النواب، حيث قُدّمت العديد من طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان دون اتخاذ إجراءات بشأنها".

وأضاف الشبلاوي، "في وقت سابق، كانت قوات الأمن تشكل خط الدفاع الأول، والكوادر الطبية خط الدفاع الثاني خلال جائحة كورونا، أما اليوم فقد أصبح الخط الثالث هو الكتل السياسية والأحزاب التي تعرقل استجواب الوزراء داخل المجلس".

وأوضح أن "أي نائب يسعى لاستجواب وزير في الحكومة يجد الكتلة أو الجهة الداعمة لذلك الوزير تقف بوجه هذا الاستجواب وتهدد بالمقابل استجواب الوزير المدعوم من قبل النائب أو كتلته السياسية".

وأكد الشبلاوي أن "ملف استجواب الوزراء معطّل فعلياً في البرلمان بسبب ضغوط الأحزاب والكتل السياسية، ما يمنع أي مساءلة فعلية للوزراء في الحكومة الحالية".