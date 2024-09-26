برلماني: ثَبُت بالدليل للقضاء موضوع "التنصت" وشقيق السوداني متورط وهرب لتركيا

شفق نيوز/ كشف النائب مصطفى سند، يوم الخميس، أن القضاء العراقي تثبت من موضوع "شبكة التنصت" وبالدليل القاطع.

وقال سند في مقطع مصور من أمام محكمة تحقيق الكرخ الاولى، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "شركة زين وشركة اسياسيل اثبتتا بالدليل القاطع للقضاء العراقي وجود تنصت وتجسس على بعض النواب والشخصيات السياسية عام 2023 و2024".

واشار سند الى أن "الشخصيات المتورطة هم كل من حيدر ليث السوداني مدير مديرية الانصات في جهاز المخابرات الوطني وحيدر شياع صبار السوداني شقيق رئيس الوزراء وهو الان هارب الى تركيا وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشخصية كبيرة رابعة سيتم ذكرها في وقت آخر".

يذكر أنه في 19 آب الماضي، اعتقل الأمن العراقي "شبكة تنصت وتزوير" يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطاً، حسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند.

فيما وصف مجلس القضاء الأعلى في (1 أيلول الجاري) المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، على أنها غير دقيقة.