برلماني بحريني: سندعم الحكومة العراقية خلال استضافة قمة بغداد

شفق نيوز/ أكد النائب البحريني، هشام العشيري، يوم الاثنين، أن البرلمان العربي، سيقدم بيان دعم وإشادة بالحكومة العراقية لاستضافة القمة العربية في بغداد المقررة في شهر أيار المقبل.

وقال العشيري، لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان العربي يمثل الشعوب العربية ولها كلمة ويقدم رسالة للقمة العربية التي ستعقد في العاصمة بغداد"، مؤكداً أن البرلمان العربي سيقدم بيان دعم وإشادة للحكومة العراقية في استضافة القمة العربية ببغداد والتي ستناقش ملف فلسطين والمنطقة بصورة عامة".

وأضاف أن "جلسة اليوم للبرلمان العربي في بغداد، شهدت قراءة التقارير اللجان الدائمة من ضمنها ملف فلسطين والأوضاع في قطاع غزة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

وأشار العشيري، إلى أن "القمة السابقة كانت في مملكة البحرين، والقمة المقبلة ستعقد في العاصمة بغداد، ورئاسة القمة العربية سنتقل من البحرين إلى العراق".

افتتح البرلمان العربي، بوقت سابق من اليوم، أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة في مجلس النواب العراقي.

وثمن البرلمان العربي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استضافة العراق لأعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، معتبراً ذلك حدثاً نوعياً ومتميزاً في سياق تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية استثنائية.

وأضاف البيان، أن "البرلمان العربي يعوّل على قدرة وجاهزية العراق في توفير كافة سبل وعوامل نجاح أعمال القمة العربية القادمة، ويؤكد في الوقت ذاته على دور العراق الرائد في تعزيز التعاون العربي المشترك، ومواجهة التحديات، ودعم القضايا العربية المصيرية".

كما أشاد البرلمان العربي، بـ "المشاريع التنموية النوعية التي تشهدها جمهورية العراق، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية، قطاع الإسكان، الطاقة، والتكنولوجيا"، مؤكدًا أن "هذه النهضة التنموية سيكون لها أثر بالغ في تحقيق تنمية مستدامة تُعزز من متانة الاقتصاد العراقي".

وأشار البيان، إلى أن "البرلمان العربي يشيد بجهود مؤسسات الدولة العراقية في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة في 11 نوفمبر 2025، باعتبارها خطوة مهمة نحو استكمال المسار الديمقراطي، وتلبية تطلعات الشعب العراقي في اختيار ممثليه بحرية وشفافية، بما يُعزز مسيرة الاستقرار، الأمن، والرخاء في جمهورية العراق".