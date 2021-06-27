برلماني: الرؤوس الكبيرة لا يطالها قانون فصل النواب المتغيبين والنظام الحالي ليس ديمقراطياً

شفق نيوز/ صرّح النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأحد، بأن قانون فصل النواب المتغيبين لا يطبق على "الرؤوس الكبيرة".

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان الحالي لم يعاقب الرؤوس الكبيرة على التغيب عن الجلسات"، موضحا أن "عقوبة التغيب في النظام الداخلي للمجلس تصل حد الفصل في حال تغيب النائب عن عدد من الجلسات".

وبين ان "النظام الداخلي لمجلس النواب والقوانين الخاصة بالمجلس معطلة وما يجري هو عملية انتخاب النائب ليجلس في بيته وليس لخدمة الشعب".

وتابع خشان، "لذلك لا يعتبر البرلمان الحالي ممثلا للشعب، ولهذا النظام الحالي لا يعتبر ديمقراطي إنما نظام يخدم الأحزاب والكتل دون أي خدمة واضحة تقدم للمواطن البسيط".